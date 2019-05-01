Медведчук сказал Зеленскому, кого нужно срочно уволить

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство. Об этом сообщают украинские СМИ.

По мнению Медведчука, первоочередная задача Зеленского — «отправить в отставку кабинет министров». Такое решение необходимо, потому что страна не может жить с «профнепригодным правительством господина Гройсмана».

Медведчук уверен, что Зеленский сможет реализовывать намеченные задачи, только после отставки правительства.

Ранее сообщалось, что Медведчук предостерег Украину от «политики Порошенко».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.