Генпрокурор США извратил суть доклада по «российскому делу», жалуется Мюллер

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Специальный прокурор Роберт Мюллер в письме пожаловался на то, что генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Мюллер считает, что письмо Барра для конгресса не полностью отражает контекст, характер и суть работы и выводов по «российскому делу».

Как отмечается, Мюллер заявил о том, что из-за этого в обществе «возникла путаница» в отношении критически важных аспектов расследования.

При этом Мюллер подчеркнул, что подобное может «подорвать доверие» американцев к итогам «российского дела».

Ранее СМИ сообщили, что Барр может не прийти на свой допрос из-за конфликта с конгрессом.