В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что Зеленский должен признать Крым частью России и не повторять ошибок своих предшественников.

Фикс добавил, что Зеленский может сам приехать в Крым и убедится в том, что происходит на полуострове.

«Больше нам ничего не надо, а остальное у нас выстроится», — подчеркнул Фикс.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.