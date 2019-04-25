Рада приняла закон об исключительности украинского языка

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Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».

В законе речь идет об использовании украинского языка во всех властных структурах, а также в учебных и медицинских заведениях и в сфере обслуживания.

Закон поддержали 278 депутатов.

Теперь его должен подписать президент страны.

Ранее в Верховной раде народному депутату Василию Нимченко, заговорившему во время выступления на русском языке, выключили микрофон.