Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости».
В законе речь идет об использовании украинского языка во всех властных структурах, а также в учебных и медицинских заведениях и в сфере обслуживания.
Закон поддержали 278 депутатов.
Теперь его должен подписать президент страны.
Ранее в Верховной раде народному депутату Василию Нимченко, заговорившему во время выступления на русском языке, выключили микрофон.