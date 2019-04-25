Названы сроки визита президента Австрии в Россию
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен планирует посетить Россию, передает РИА «Новости».
Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
По его словам, Ван дер Беллен намерен приехать в Россию через несколько недель.
Он также добавил, что Россия приветствует тот факт, что в Вене смотрят в будущее, несмотря на политику ЕС в отношении Москвы.
Ранее сообщалось, что Австрия запланировала открытие консульств в двух городах России.