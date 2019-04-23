В Раде вновь выключили микрофон выступавшему на русском языке депутату

В Верховной Раде народному депутату Василию Нимченко, заговорившему во время выступления на русском языке, выключили микрофон. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что Нимченко выключили микрофон, когда он на русском языке комментировал закон о функционировании украинского языка. Депутат повздорил с другим депутатом Николаем Княжицким и посоветовал ему «привыкать к русскоязычным материям». Также Нимченко подчеркнул, что будет и дальше выступать на русском языке, однако после этих слов ему отключили микрофон.

Уточняется, что на этот раз микрофон выключила заместитель спикера Рады Оксана Сыроид.

По закону само заседание Верховной Рады проводится на украинском языке, но выступления могут быть на другом языке.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время выступления народного депутата Украины Василия Нимченко, выступавшего на русском языке, отключил микрофон.