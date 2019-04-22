Путин и Лукашенко поговорили о двустороннем сотрудничестве
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы сотрудничества стран, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Кремля уточнили, что лидеры стран обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.
Дополнительные подробности переговоров не приводятся.
Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко не обсуждали тему ухудшения качества нефти.