Путин и Лукашенко поговорили о двустороннем сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы сотрудничества стран, передает РИА «Новости».

В пресс-службе Кремля уточнили, что лидеры стран обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.

Дополнительные подробности переговоров не приводятся.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко не обсуждали тему ухудшения качества нефти.