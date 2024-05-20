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На Украине объявили об ограничениях в потреблении электроэнергии

«Укрэнерго» объявила о почасовых отключениях электричества 21 мая

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Depositphotos

На всей территории Украины 21 мая будут установлены ограничения в потреблении электроэнергии. Об этом сообщает энергетическая компания «Укрэнерго».

Почасовые ограничения будут введены с полуночи и продлятся весь день. Они коснутся и промышленных, и бытовых потребителей. Информацию об особенностях отключения в тех или иных областях Украины «Укрэнерго» довело до сведения местных властей, которые должны ознакомить с ней жителей.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Крымского моста.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт, весной 2024 года — до 11 гигаватт.

В конце марта ряд важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС, а также по Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

16 мая в «Укрэнерго» рассказали, что нынешние отключения света могут продлиться на Украине до августа.

Ранее на Украине рассказали, что помогает избежать полного отключения электричества.

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