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Журналистка Баязитова вернулась в Москву

Baza: журналистку Баязитову этапировали в Москву по неизвестной причине

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Кристина Порошина/«Газета.Ru»

Журналистку Александру Баязитову, приговоренную к пяти годам по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Промсвязьбанка», по неизвестной причине этапировали в Москву из СИЗО в Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на журналистку и ее адвокатов.

Канал утверждает, что Баязитова была доставлена в Москву из Пермского СИЗО №5 этапом через Киров и Екатеринбург, причем дорога заняла несколько дней. Отмечается, что Баязитова была доставлена в Москву до апелляции.

По словам самой журналистки, в СИЗО представители ФСИН заявили ей, что якобы обладают достоверными данными насчет того, что ее апелляция не будет удовлетворена.

26 февраля стало известно, что Баязитову этапировали из Москвы в Пермь, ее поместили в женское СИЗО №5.

Как сообщил 6 марта Telegram-канал Baza, она подготовила к ФСИН иск на миллион рублей из-за того, что ее этапировали до апелляции. По словам Баязитовой, ее перевезли незаконно и ограничили в правах: адвокат и тем более родственники теперь почти не могут ее навещать. По данным Baza, у журналистки также отобрали все книги, в том числе Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, по которым она готовилась к заседаниям.

Ранее стало известно, что журналистку Баязитову заставляют общаться с адвокатами через стекло.

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