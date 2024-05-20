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В Карелии мужчина получил срок 15 лет за изнасилование трехлетнего ребенка возлюбленной

В Карелии мужчина изнасиловал трехлетнюю дочь сожительницы и попал в колонию

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Суд вынес приговор жителю Карелии, которого подозревали в изнасиловании трехлетней девочки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире женщины, с которой проживал подозреваемый. По версии правоохранителей, там мужчина надругался над дочерью возлюбленной. О деталях не сообщается. Информация о том, где в этот момент находилась мать, отсутствует.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Фигурант не признал вину. Тем не менее следователям удалось собрать нужное количество доказательств, которые указывали на причастность мужчины.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – поделились в ведомстве.

До этого в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери. По версии следователей, пятилетняя девочка подвергалась насилию на протяжении семи месяцев.

Ранее в Подмосковье мужчину задержали за изнасилование знакомого ложкой для обуви.

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