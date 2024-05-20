В московском ресторане произошел сильный пожар

В ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 350 квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля, из него самостоятельно вышли сотрудники и посетители — всего 12 человек. На месте работают экстренные службы.

Днем 20 мая МЧС сообщало о пожаре в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

До этого в Москве случился пожар в жилом многоквартирном доме на Ленинском проспекте.

19 мая сообщалось, что пожар охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек в селе Восток на острове Сахалин.

В ночь на воскресенье пожарные ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным ведомства, вечером 18 мая на Автобусной улице произошел пожар в цеху, где хранился полиэтилен. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, а в здании обрушилась кровля.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.