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Малогабаритные квартиры теряют спрос на фоне отмены льготной ипотеки

Россияне начали отказываться от покупки маленьких квартир из-за высоких ставок

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Пресс-служба СберУслуги

Спрос на покупку малогабариток в ипотеку в России упал в 1,5 раза по сравнению с весной 2023 года. Это связано с отменой льготного кредитования и ростом цен на жилье, рассказала НСН вице-президент Академии ипотеки Ирина Радченко.

Застройщики продолжат выводить на рынок «одиночки» площадью менее 28 кв. м, хотя этот формат и теряет популярность из-за высоких ставок по кредитам. В январе 2024 году была одобрена лишь каждая третья заявка на ипотеку. В 2023 году большинство заемщиков тратили на платежи около 80% дохода — это системный риск, подчеркнула эксперт.

«Отмена льготной ипотеки — сбалансированное решение, его пора было принять. Представляете, сколько надо из налогов граждан на компенсации банкам? Поддержка помогла застройщикам разжиреть, но антибиотик своевременно не отменили — сейчас побочек больше, чем эффекта», — заявила Радченко.

Она добавила, что снижения цен на жилье в России пока не предвидится из-за высокой инфляции: 84% объектов возводятся на проектное финансирование. Общий спрос на квартиры падает, так как ипотечные ставки мало кого устраивают.

До этого стало известно, как изменилась средняя площадь «первички» в Москве за пять лет.

Ранее власти Москвы анонсировали отказ от строительства квартир-студий площадью менее 28 кв. м.

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