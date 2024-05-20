В Турции допустили, что система сигнализации у вертолета Раиси была отключена

Глава министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что его страна не зафиксировала сигналов с упавшего на северо-западе Ирана вертолета с иранскими чиновниками. Об этом сообщает агентство IHA.

По словам министра, сразу после получения первых сообщений о случившемся в Турции стали следить за ситуацией, поскольку «речь о соседней стране, и речь шла о президенте страны». Уралоглу отметил, что Иран находится в зоне ответственности воздушных поисково-спасательных специалистов Турции. В связи с этим они отслеживают все сигналы в воздухе и в море.

«На первом этапе мы отслеживали, подает ли вертолет сигнал, мы установили контакт с иранской стороной. Мы думаем, что сигнальная система была отключена, или же вертолет не был ей оборудован, так как мы не получили никаких сигналов, а они обязательно должны нами фиксироваться», — сказал Уралоглу.

Министр подчеркнул, что именно турецкий беспилотник Akıncı нашел обломки вертолета, и отметил, что инцидент доказывает важность навигации. По мнению Уралоглу, говорить о возможном криминальном подтексте в крушении вертолета преждевременно — сейчас речь идет о катастрофе в условиях густого тумана.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее немецкий летчик предположил, что вертолет президента Ирана мог врезаться в гору.