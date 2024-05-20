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Небензя напомнил посредникам об окончании срока полномочий Зеленского

Небензя: посредники должны учитывать, что 20 мая полномочия Зеленского истекают

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Mike Segar/Reuters

Любые возможные посредники должны учитывать, что 20 мая истекает срок легитимного пребывания у власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей же страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство», — сказал он.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что на вопрос о легитимности Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Российский лидер также заявил, что проблема легитимности украинского лидера Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, документы необходимо подписывать с легитимной властью.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что недовольные политикой украинского президента Владимира Зеленского могут попытаться расправиться с ним по сценарию покушения части немецкого руководства на Адольфа Гитлера в 1944 году.

Ранее Медведев обвинил Зеленского в узурпации власти.

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