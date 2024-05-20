Стали известны место и дата церемонии прощания с президентом Ирана Раиси

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета накануне, назначены на 23 мая. С таким объявлением выступил вице-президент республики Мохсен Мансури в эфире местного телеканала IRIB.

Согласно информации, церемония прощания с главой государства состоится в его родном городе Мешхеде в провинции Хорасан-Резави, втором по величине и численности населенном пункте страны. Президента похоронят в мавзолее имама Резы.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Иране назвали дату внеочередных выборов президента страны.