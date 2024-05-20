В Подмосковье объяснили, как будут отслеживать поджигателей лесов по телефону

В Подмосковье в пилотном режиме запустили систему отслеживания посетителей лесов по мобильным телефонам для борьбы с разведением костров. Как объяснил «Газете.Ru» зампред комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий, механизм помогает отследить скопление людей на потенциально опасных лесных участках и при необходимости провести профилактические мероприятия. По его словам, люди могут посещать «устоявшиеся» зоны отдыха, соблюдая меры предосторожности.

«В подмосковном регионе практически два миллиона гектар гослесфонда – это большая территория. Для того, чтобы мы правильно планировали нашу работу, в том числе и по маршрутам патрулирования, нам необходим дополнительный инструмент – это как раз биллинг. Сейчас программа в пилоте находится. Мы смотрим на наши из года в год горимые участки, и там опробуем этот механизм. Он помогает посмотреть, где идет скопление людей, и оценить обстановку. Если это уже устоявшийся участок, где люди постоянно отдыхают, мы понимаем, что ничего страшного, мы этот участок знаем, он у нас в работе. Если ничего неосторожного нет, то идем дальше по маршруту. Если мы понимаем, что где-то в другом месте сосредоточены [люди], и потенциально опасно к возгоранию, мы направляем туда сотрудников, проводим профилактику – говорим, как и где можно разжигать костры, а где нельзя. В Московской области есть специально отведенные места для пикниковых зон – там можно безо всяких рисков делать шашлыки, отдыхать на природе. Также если мы видим, что есть неосторожное обращение с огнем, мы предпринимаем административные решения – штрафы и так далее», — сказал он.

Передерий уточнил, что система отслеживания – это «предупредительное мероприятие», необходимое лесным специалистам для создания маршрутов патрулирования и своевременного реагирования на различные ситуации.

«В этом году, по прогнозам специалистов, будет жаркое лето, и мы не должны допустить возникновений лесных пожаров в регионе. Это дополнительный цифровой инструмент для эффективности принятия решений, проведения профилактических мероприятий, чтобы люди понимали, что неосторожное обращение с огнем приводит к лесному пожару, который наносит урон лесному фонду, ущерб государству, а смог будет распространяться на всех жителей столицы и региона. Нам этот инструмент помогает в нашей работе. Мы его внедряем, чтобы было понятно, где непосредственно нужно делать акценты в лесу. Мы отобрали потенциально горимые районы, видим, где идет нагрузка граждан и гостей региона, и там конкретно работаем», — добавил он.

16 мая комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что в регионе начала работать система обнаружения больших групп людей по мобильным телефонам. Механизм вычисляет уникальных абонентов в зоне сотовой сети, и если их телефоны остаются на одном месте более 15 минут, то программа фиксирует этот факт. Если группу людей зафиксировали на участках леса, где запрещено разводить огонь, то это «сигнал для того, чтобы лесная охрана выдвинулась на место с проверкой».

Ранее россиянам рассказали, когда нужно страховать жилье на случай лесных пожаров.