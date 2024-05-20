США попросили открепить Морозов из сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках США отправила запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), в котором содержится просьба открепить Аннабель Морозов из сборной России, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Американская сторона уже должна была направить запрос», — сказал источник.

29 ноября появилась информация о том, что пара Морозов и Игорь Еременко рассматривает идею сменить спортивное гражданство на французское. Также фигуристы ушли от своего наставника Анжелики Крыловой, с которой работали в сезоне-2023/24. Сообщалось, что фигуристы покинули Россию. Однако осуществить переход в сборную Франции не получилось из-за юридических сложностей.

В завершившемся сезоне-2023/24 Морозов / Еременко не смогли выступить ни на одном этапе Гран-при России из-за травмы партнерши. Также пара не смогла отобраться на чемпионат России.

Фигуристка имеет тройное гражданство — российское, французское и американское.

Ранее Тарасова заявила, что будет жаль, если Морозов и Еременко в США перейдут в сборную США.