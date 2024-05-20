В Иране назвали дату внеочередных выборов президента

Пресс-секретарь избирательного штаба Ирана Мохсен Эслами заявил, что внеочередные выборы президента в стране пройдут 28 июня. Об этом сообщает агентство Mehr.

«28 июня можно считать днем четырнадцатых [в истории Ирана] выборов президента», — сказал Эслами.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту воздушного также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Позднее начальник генштаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил провести расследование крушения вертолета президента страны.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в беседе с иранским коллегой подтвердил готовность оказать содействие в установлении причин катастрофы.

Ранее в Иране назвали причину крушения вертолета президента Ирана.