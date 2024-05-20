В Екатеринбурге школьник прыгнул с моста на столб и попал на видео

Молодой человек из Екатеринбурга залез на мост после последнего звонка, чтобы выполнить трюк. Об этом сообщает Telegram-канал E1.

Инцидент произошел на Макаровском мосту. На кадрах с места, опубликованных в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком», затемно, как школьник выбрался за ограду.

В какой-то момент он прыгает на стоящий рядом столб. После этого молодой человек рывками спускается вниз. Во время произошедшего он не пострадал.

До этого мужчина устроил заплыв по реке в центре Петербурга. По предварительной информации, россиянин сам прыгнул в реку, его заметили прохожие и вызвали спасателей. Специалистам не удалось сразу вытащить пострадавшего из реки. В последствии мужчине понадобилась помощь медиков.

На данный момент информация о его состоянии отсутствует. На ситуацию обратили внимание правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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