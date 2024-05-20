Игрок «Крыльев» отрицательно оценил свой сезон в РПЛ

Белорусский защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин высказался об итогах завершающегося сезона в российском футболе. В комментарии Legalbet он заметил, что в личном плане он недоволен тем, как сложился сезон.

Он напомнил, что лишь зимой присоединился к «Крыльям», потому ему затруднительно давать оценку сезону команды. По словам Печенина, весенняя часть чемпионата оказалась для самарцев неровной.

«Лично для себя сезон оцениваю отрицательно и неудачно. Начал в «Оренбурге», играл не так много, затем перешел в «Крылья», тут пока большую часть времени адаптировался. Если говорить о дальнейших перспективах, то в целом есть ощущение, что в этой команде смогу прогрессировать, буду все для этого делать», — сказал Печенин.

После 29 туров «Крылья Советов» расположились на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В заключительном туре самарская команда дома примет «Пари НН». Эта игра, как и все остальные матчи 30-го тура, состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени.

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