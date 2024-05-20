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ХАМАС раскритиковал Международный уголовный суд за его ордера об аресте

ХАМАС заявил о «приравнивании жертвы к палачу» из-за ордеров МУС

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Peter Dejong/AP

Палестинское движение ХАМАС потребовало от Международного уголовного суда ареста всего руководства Израиля с одновременным отзывом ордеров на арест лидеров самого ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении движения говорится о требовании к главному прокурору Международного уголовного суда «выдать ордеры на арест и задержание всех военных преступников, включая лидеров оккупантов, офицеров и солдат, участвовавших в преступлениях против палестинского народа».

Одновременно с этим ХАМАС потребовал отозвать все ордера на арест, которые были выданы в отношении лидеров палестинского движения. Причиной этого требования названо их «противоречие конвенциям и резолюциям ООН». ХАМАС заявил, что сам факт выдачи этих ордеров — это «попытка приравнять жертву к палачу».

20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал ордера на арест премьера Израиля и главы ХАМАС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестовать Нетаньяху призвали в конгрессе США.

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