Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Мелитополя остались без света

ТАСС: город Мелитополь полностью обесточен

close
100%
Анна Долгарева

Город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, полностью обесточен. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Сообщается, что свет погас около 18:45. Не работают светофоры, погасли вывески магазинов. Опрошенные местные жители заявили, что электроэнергии нет во всех районах города.

Позже появилась информация, что энергоснабжение города было восстановлено.

До этого жители города Шебекино и населенных пунктов Графовка, Маслова Пристань, Безлюдовка и Новая Таволжанка в Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков также сообщил, что более 300 квартир в 85 многоквартирных домах получили повреждения в результате массированного обстрела Белгорода.

Ранее в Днепродзержинске после удара ВС РФ начались проблемы с электричеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами