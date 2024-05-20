Жители Мелитополя остались без света

Город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, полностью обесточен. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Сообщается, что свет погас около 18:45. Не работают светофоры, погасли вывески магазинов. Опрошенные местные жители заявили, что электроэнергии нет во всех районах города.

Позже появилась информация, что энергоснабжение города было восстановлено.

До этого жители города Шебекино и населенных пунктов Графовка, Маслова Пристань, Безлюдовка и Новая Таволжанка в Белгородской области остались без света в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков также сообщил, что более 300 квартир в 85 многоквартирных домах получили повреждения в результате массированного обстрела Белгорода.

Ранее в Днепродзержинске после удара ВС РФ начались проблемы с электричеством.