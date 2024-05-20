Экс-вратарь Березовский о «Динамо»: по-человечески их уже жалко

Бывший вратарь петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Роман Березовский признался, что желает бело-голубым победы в Российской премьер-лиге, отметив, что ему приятны и победы клуба с берегов Невы, передает Sport24.

«Динамо» по-человечески уже жалко. Со мной ближе всего были в сезоне-11/12. Но нездорово прошли сборы и плохо провели весну. И с Прокопенко до последнего неплохо шли», — сказал Березовский.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее ветеран «Зенита» выразил надежду на победу команды в РПЛ.