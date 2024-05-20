«Ливерпуль» официально назвал имя нового главного тренера команды

Английский «Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о назначении Арне Слота на пост главного тренера команды.

Контракт с нидерландским специалистом вступит в силу 1 июня 2024 года после того, как Слот получит разрешение на работу в Англии.

На посту тренера «Ливерпуля» Слот заменит немца Юргена Клоппа.

Слот в качестве тренера стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом» в сезоне-2022/23.

11 мая «Манчестер Сити» в матче 36 тура чемпионата победил «Фулхэм» со счетом 4:0. После этого матча «Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ.

Клопп покинул команду после завершения сезона. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занял третье место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». На второй строчке расположился лондонский «Арсенал».

Ранее Хосеп Гвардиола расплакался из-за Клоппа.