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Продюсер заявил, что Шнуров «подложил свинью» на «Новой Фабрике звезд»

Продюсер Бабичев заявил, что Шнуров сделал ставку на пошлое на «Новой Фабрике звезд»

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Максим Блинов/РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что Сергей Шнуров сделал ставку на пошлое в шоу «Новая Фабрика звезд».

По мнению Бабичева, ставка на «разудалые мелодии со странными подтекстами» и «намеками на нецензурщину» не сработала. Продюсер усомнился, что подобные песни выпускников «Новой Фабрики звезд» будут транслировать по радио.

«Шнуров всем подложил свинью, потому что ни одна из песен не станет востребованной в исполнении молодых ребят, если только попеть на корпоративах, и то на какой-то промежуток времени. Мне кажется, это путь в никуда», — заявил критик.

Бабичев также считает, что Сергей Жуков тоже «схалтурил» на проекте. Продюсер не заметил «чего-то необычного» в песнях участников команды солиста «Руки Вверх!». Он подчеркнул, что Жуков — прекрасный мелодист, который мог бы написать хитовую композицию для шоу.

20 мая Мария Гордеева стала победительницей проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Девушка получила три миллиона рублей в качестве приза на развитие в творчестве. На проекте она исполнила сольно свою песню «Дай мне».

Ранее победительница «Новой Фабрики звезд» рассказала, куда потратит 3 млн рублей.

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