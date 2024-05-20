Немецкий летчик предположил, что вертолет президента Ирана мог врезаться в гору

Потерпевший крушение вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту врезался в гору. Об этом сообщает немецкая газета Bild в своем Telegram-канале, ссылаясь на эксперта по анализу открытых данных, летчика Юлиана Репке.

По его версии, президентский вертолет, сконструированный еще в 1994 году, мог врезаться в гору по причине устарелого технического оборудования, позволяющего лететь только по наземным ориентирам, что трудно делать при сложных метеоусловиях и плохой видимости.

«Летчикам крайне трудно вести слепой полет, то есть управлять машиной по приборам», — утверждает он.

Сложный гористый рельеф местности и густой туман затруднили навигацию до такой степени, что воздушное судно могло врезаться в одну из гор. На одном из горных перевалов, перед спуском в долину, на высоте 2250 метров вертолет врезался в гору. Другие два советских вертолета Ми-8, сопровождавшие президента, могли не заметить выпадение его из колонны и обнаружить это лишь по прибытии в конечную точку, полагает Репке.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.