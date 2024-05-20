Названы люксовые авто, которые предпочитают богатые россияне

В России по итогам апреля сегмент люксовых автомобилей вырос на 31% в сравнении с показателями в прошлом году. Об этом сообщает «Автостат».

По данным аналитиков, самыми популярными марками стали Bentley и Lamborghini. За месяц было продано по 22 машины каждого бренда. Также в топ-3 вошел Rolls-Royce с 16 реализованными экземплярами.

Самой популярной моделью по итогам апреля стал кроссовер Lamborghini Urus (19 шт.). Также в тройку лучших вошли Bentley Bentayga (12 шт.) и Rolls-Royce Cullinan (8 шт.).

До этого Lamborghini представила эксклюзивную версию суперкара Revuelto. Дебют модели, оснащенной двигателем V12 и сразу тремя электромоторами, состоялся весной прошлого года. Она стала преемником суперкара Aventador. Модель окрасили в серый цвет Grigio Hati, также дизайнеры оставили акценты зеленого оттенка Verde Scandal и Verde Chiaro. Капот украсили полосами черного цвета Nero Noctis.

Ранее в России модель Chery обзавелась «народной» версией и стала дешевле.