Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай

Токаев утвердил закон о транспортировке нефти РФ в Китай через Казахстан

close
100%
Martin Meissner/AP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией, касающиеся сотрудничества в сфере транспортировки нефти РФ через территорию Казахстана в Китай. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

Протокол был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге. Он предполагает изменения в части определения компетентного органа для реализации соглашения: от казахстанской стороны это министерство энергетики, уполномоченной организацией от российской стороны стала компания «Роснефть».

Документ продлевает срок действия соглашения на 10 лет — до 1 января 2034 года. Уточняется, что Казахстан будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. В соответствии с протоколом долгосрочная транспортировка российской нефти предусмотрена в объеме 10 млн тонн в год.

2 мая Казахстан продлил срок действия соглашения о транспортировке российской нефти в Китай. Решение было принято парламентом республики. Срок действия заключенного в 2013 году межправительственного соглашения о транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в КНР продлен еще на десять лет, до 1 января 2034 года.

8 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный запас бензина в 100 тысяч т. По словам одного из источников, сделка по использованию Российской Федерацией запасов бензина согласована.

Позднее Министерство энергетики РФ опровергло информацию, что Россия якобы обратилась к властям Казахстана с просьбой начать поставки бензина из республики.

Ранее в РФ спрогнозировали снижение спроса на нефть и газ к 2050 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами