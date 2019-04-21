Жена Зеленского объяснила попадание в «Миротворец»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена назвала причину своего попадания в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

«Миротворец» — украинский сайт, на котором публикуется информация о лицах, якобы угрожающих национальной безопасности Украины.

Елена Зеленская пояснила, что в 2014 году репостнула в фейсбуке сообщение о вознаграждении за данные о передвижении украинских военных.

Она отметила, что не помнит, кому принадлежал первоначальный пост.

Зеленская была признана «информатором незаконных вооруженных формирований».