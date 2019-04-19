Депутата Рады облили фекалиями и закидали фаллоимитаторами

В Одессе неизвестные вылили на депутата Верховной рады Мустафу Найема ведро фекалий и забросали его фаллоимитаторами, сообщает Украинская служба информации со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

По данным издания, депутат вместе со сторонниками приехал в Одессу, чтобы поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в городском саду. Неожиданно неизвестные подошли и вылили на Найема ведро фекалий. После этого его и сторонников забросали фаллоимитаторами.

Отмечается, что местной полиции удалось найти и задержать злоумышленников.

В настоящее время полиция уже возбудила уголовное дело по ст.296 (хулиганство) УК страны. Кроме того, задержанным грозит штраф за нецензурную брань в общественном месте по ст.173 КУоАП страны.