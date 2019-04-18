В Кремле пообещали пролистать доклад по «российскому делу»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пролистают доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, доклад необходимо проанализировать, прежде чем сообщать президенту России Владимиру Путину об итогах расследования.

«Сначала предстоит пролистать [доклад] и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа», — отметил Песков.

Также источник в МИД сообщил, что российская сторона ознакомится с текстом доклада Мюллера, подчеркнув, что никакого сговора или вмешательства России в выборы в США не было.

Роберт Мюллер завершил 22-месячное расследование вмешательства в президентские выборы 2016 года в прошлом месяце. После этого генеральный прокурор Уильям Барр предоставил четырехстраничное резюме доклада по «российскому делу».

Ранее была опубликована полная версия доклада по «российскому делу».

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в выборы США.