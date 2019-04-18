«Ъ» узнал о возможном присвоении еще одного почетного титула Назарбаеву

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29 мая на пятом саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоят титул почетного председателя организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в союзе.

По данным издания, такая идея обсуждается, так как Назарбаев предложил создать ЕАЭС. В газете добавили, что в настоящий момент в организации не существует такой должности. Ожидается, что среди полномочий почетного председателя будет возможность представлять ЕАЭС перед «перед внешними игроками».

Ранее сообщалось, что столица Казахстана была переименована в честь экс-президента в Нур-Султан.