Раскрыты подробности о состоянии пытавшегося покончить с собой экс-президента Перу

Стали известны подробности о состоянии экс-главы Перу Алана Гарсия, сообщает радио RPP со ссылкой на источники.

До этого стало известно, что полиция приехала к мужчине домой, чтобы арестовать его в связи подозрениями в коррупции. Однако Гарсия заперся в своей комнате и попытался покончить с собой.

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Отмечается, что состояние здоровья бывшего президента оценивается как «очень критическое», у него было три остановки сердца. По данным источника, пуля полностью прошла сквозь голову бывшего главы Перу.

Ранее сообщалось, что пытавшийся покончить с собой экс-президент Перу впал в кому.