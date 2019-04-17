Стадионные дебаты Порошенко и Зеленского сможет посетить любой желающий

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Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе «Олимпийский» будут бесплатными, заявил в эфире «112 Украина» представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

По словам Разумкова, кандидаты в президенты не имеют права продавать билеты на свои дебаты.

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«Была идея по поводу того, чтобы потратить деньги, которые будут собраны от продажи этих билетов, на благотворительность, но это запрещает закон», — сказал представитель штаба.

Разумков добавил, что стоимость проведения дебатов составит 6-8 млн гривен, расходы на их проведение возьмут на себя сами кандидаты.

Ранее стало известно, что Порошенко обещал прийти на дебаты с Зеленским на «Олимпийском».