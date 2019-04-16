Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Кремль пока не собирается комментировать эту информацию.

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«Пока нет никаких комментариев на этот счет», — отметил Песков.

Он добавил, что повышенный интерес к этой теме приводит к тому, что в российских СМИ появляются периодически публикации о выдаче таких паспортов.

Ранее сообщалось, что Кремль планирует разрешить жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать гражданство России в упрощенном порядке.

Причем сообщалось, что документ полностью проработан и нуждается только в подписании.