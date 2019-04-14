Лидер социал-демократов объявил о победе на парламентских выборах в Финляндии

Председатель Социал-демократической партии (СДП) Финляндии Антти Ринне объявил о победе своей партии на парламентских выборах в стране, передает Reuters.

Отмечается, что социал-демократы набирают 17,8% голосов после подсчета 97% бюллетеней. Второе место с отставанием всего в 0,2% занимает партия «Истинные финны» (17,6%), которая после подсчета 35,5% голосов шла четвертой.

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«Впервые с 1999 года мы стали главной партией в Финляндии... СДП — партия премьер-министра», — заявил Ринне.

Ранее сообщалось, что социал-демократы лидируют на выборах в Финляндии после подсчета 35,5% голосов.