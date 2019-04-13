США собрались усилить изоляцию Мадуро

<img src="//img.gazeta.ru/files3/181/12240181/RTS2A6A4-pic905-895x505-90689.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон вместе с зарубежными союзниками намерен усиливать изоляцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время программного выступления в столице Чили Сантьяго. По словам американского госсекретаря, США уже аннулировали визы у 718 сторонников Мадуро, а также ввели санкции против более чем 150 венесуэльских организаций.

Реклама

«Не заблуждайтесь: США продолжат изолировать Мадуро вместе со всеми партнерами по коалиции», — сказал Помпео.

Он также напомнил, что Вашингтон вечером 12 апреля ужесточил санкции в отношении Венесуэлы.

В январе в Венесуэле обострился политический кризис, ситуация накалилась из-за возникшего двоевластия. Около 50 стран признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Москва выразила поддержку Мадуро.