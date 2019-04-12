Меркель объяснила приглашение Порошенко в Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему пригласила действующего президента Украины Петра Порошенко на встречу в Берлин, передает РИА «Новости».
По ее словам, важно оставаться в контакте.
«Я приняла решение пригласить президента, с которым я нахожусь в постоянном контакте, мы виделись на (Мюнхенской) конференции по безопасности, в разных местах и поддерживаем постоянный обмен, также во времена предстоящих выборов, но я считаю важным, чтобы мы оставались в контакте», — сказала Меркель.
Ранее Меркель заявила, что Берлин хочет «честных выборов» президента на Украине во втором туре.