Меркель объяснила приглашение Порошенко в Берлин

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Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему пригласила действующего президента Украины Петра Порошенко на встречу в Берлин, передает РИА «Новости».

По ее словам, важно оставаться в контакте.

«Я приняла решение пригласить президента, с которым я нахожусь в постоянном контакте, мы виделись на (Мюнхенской) конференции по безопасности, в разных местах и поддерживаем постоянный обмен, также во времена предстоящих выборов, но я считаю важным, чтобы мы оставались в контакте», — сказала Меркель.

Ранее Меркель заявила, что Берлин хочет «честных выборов» президента на Украине во втором туре.