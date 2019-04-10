«Друзьям можно все»: депутат о словах Помпео про Голаны и Крым

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Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что признание американскими властями Голанских высот частью Израиля и присоединение Крыма к России — это совершенно разные ситуации. Об этом сообщает RT.

По его словам, США мыслят по принципу «друзьям можно все, а Россия всегда виновата».

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«Вооруженный захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло», — отметил Бальбек.

Он добавил, что выступление Помпео было показательно. Оно продемонстрировало урок тем, кто полагает, что с США нужно договариваться, уточнил депутат.

«Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы», — подчеркнул Бальбек.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова Помпео про Голаны и Крым.