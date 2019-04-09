«Отсель грозить мы будем шведу»: премьер Швеции пошутил об отношениях с Россией

Премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пленарной сессии Международного Арктического форума пошутил об истории отношений Швеции и России, вспомнив строчки из «Медного всадника» Александра Пушкина.

Левен отметил, что Санкт-Петербург — город очень большого исторического значения для шведско-российских отношений.

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«Он напоминает нам о мирных и не столь мирных временах нашей длительной общей истории, или, если я процитирую великого Пушкина: «Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен назло надменному соседу», — сказал премьер Швеции.

По его словам, в настоящее время город предоставляет прекрасную площадку для диалога по Арктике.

Левен возглавил кабмин Швеции второй раз подряд в январе нынешнего года.