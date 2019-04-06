Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Володин отметил, что в настоящее время, в соответствии с Конституцией, Госдума дает только согласие президенту страны Владимиру Путину на назначение председателя правительства.

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«Было бы правильно…, чтобы Госдума, как минимум, участвовала в консультациях при назначении членов правительства», — заявил Володин.

Однако он тут же подчеркнул, что для этого потребуется внести некоторые правки в Конституцию России, в частности законодательно прописать нормы отчета кабмина перед парламентом.

Кроме того, Володин отметил, что это не единственное дополнение в Конституцию.

«Есть еще вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. От этого зависит эффективность институтов государственного управления», — заключил Володин.

Володин впервые заговорил об изменениях в Конституцию в интервью «Газете.Ru».