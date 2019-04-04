Против мэра Евпатории заведено второе дело

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В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова заведено второе уголовное дело. Об этом сообщил представитель прокуратуры в Киевском райсуде Симферополя, передает ТАСС.

Как отмечается, в райсуде рассматривается вопрос о мере пресечения для Филонова.

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«... в настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело — по другому эпизоду», — уточнил прокурор.

До этого в отношении Филонова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). В результате действий Филонова городу был причинен ущерб на 35 млн рублей. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что появилось видео задержания мэра Евпатории.