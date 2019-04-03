На Украине обработали 99,88% голосов

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Центральный избирательный комитет (ЦИК) Украины обработал 99,88% голосов, полученных во время президентских выборов. Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство и набирает 30,23% голосов избирателей. Второе место занимает нынешний глава государства Петр Порошенко (15,95%), а третье место — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,38%).

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Ранее сообщалось, что в Киеве оценили последствия победы Зеленского на выборах.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.