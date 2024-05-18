Активы Deutsche Bank арестовали по иску «Русхимальянса»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на активы, счета и имущество немецкого Deutsche Bank по иску «Русхимальянса». Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Решение датировано 16 мая.

«Русхимальянс» — оператор комплекса по переработке газа в районе Усть-Луги — добился ареста счетов Deutsche Bank на €238,6 млн. Требования удовлетворены частично.

Арест в пределах суммы €238,61 млн евро был наложен на ценные бумаги, которые принадлежат Deutsche Bank, ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка», принадлежащие деньги, в том числе которые будут поступать на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах (за исключением счетов типа «С», счетов типа «И»), которые были открыты на имя вышеперечисленных организаций.

Кроме того, судом запрещено Deutsche Bank распоряжаться 100% долей в уставных капиталах ООО «Дойче Банк» и ООО «Технологический центр Дойче Банка».

Иск был подан прошлым летом, Общая сумма претензий к Deutsche Bank составляет 22,223 млрд рублей (€238,1 млн выплат по гарантии и €479,51 тыс. неустойки)

До этого сообщалось, что Национальная комиссия по фондовому рынку (CNMV) Испании открыла дисциплинарное производство в отношении одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.