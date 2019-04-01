«Экстренную» шутку о выборах на Украине разместил МИД России

Российский МИД разместил на своей странице в твиттере шутливый ролик о первом туре президентских выборов на Украине.

Согласно сообщению, «экстренное сообщение» является ответом на частые просьбы дать комментарий в связи с положение дел на украинской территории. Также подчеркивается, что при подготовке материалов использовались средства объективного контроля. Затем показываются несколько слайдов с данными о погоде в Киеве, Харькове и Одессе 31 марта, где было солнечно и безоблачно.

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«В целом, все ясно», — говорится на заключительном кадре.

Ранее на Украину прибыли более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей. В МИД России заявили, что российская сторона решила не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.