Песков ответил Зеленскому на слова о Донбассе

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В Кремле ответили кандидату в украинские президенты Владимиру Зеленскому на слова о Донбассе, сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский рассказал, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным, он потребует от него территории и денежные компенсации.

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В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оккупирует никакие украинские территории. Также он сказал, что может разъяснить это любому украинцу.

«Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной», — добавил Песков.

Он отметил, что все, что на Украине происходит — «следствие той политики, которое проводит руководство Украины».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов.

Второй тур запланирован на 21 апреля.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.