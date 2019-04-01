Песков ответил Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле ответили кандидату в украинские президенты Владимиру Зеленскому на слова о Донбассе, сообщает РИА «Новости».
До этого Зеленский рассказал, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным, он потребует от него территории и денежные компенсации.
В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оккупирует никакие украинские территории. Также он сказал, что может разъяснить это любому украинцу.
«Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной», — добавил Песков.
Он отметил, что все, что на Украине происходит — «следствие той политики, которое проводит руководство Украины».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет новый этап возвращения Донбасса и Крыма сразу же после второго тура президентских выборов.
Второй тур запланирован на 21 апреля.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.