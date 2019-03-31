Задержан бросивший «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине
Задержан человек, бросивший бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.
По данным ведомства, сотрудники полиции оперативно отреагировали на поступок мужчины, бросившего «коктейль Молотова» в сторону кабинок для голосования.
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Уточняется, что мужчина пришел на участок в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в участок на Украине.
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