Задержан бросивший «коктейль Молотова» на избирательном участке на Украине

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Задержан человек, бросивший бутылку с зажигательной смесью в один из участков в Черниговской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

По данным ведомства, сотрудники полиции оперативно отреагировали на поступок мужчины, бросившего «коктейль Молотова» в сторону кабинок для голосования.

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Уточняется, что мужчина пришел на участок в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в участок на Украине.

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