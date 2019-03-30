МИД России потребовал перестать толкать Венесуэлу к гражданской войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство требует от США прекратить подталкивать Венесуэлу к гражданской войне, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Вашингтон душить экономику страны, открыто попирая международное право.

Реклама

«Призываем все венесуэльские политические силы, ставящие интересы родины выше собственных амбиций, к диалогу. Готовы всемерно содействовать его налаживанию», — заявила она.

Захарова добавила, что попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо.

Она добавила, что в Москве понимают, «чем вызвана американская нервозность».