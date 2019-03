NYT ответила Трампу на призыв отнять Пулитцера за материалы о сговоре с Россией

Американская газета The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу на призыв лишить ее журналистов Пулитцеровской премии за материалы о сговоре с Россией. Комментарий был размещен под постом американского лидера в твиттере.

«Мы гордимся нашими репортажами о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которые получили Пулитцеровскую премию», — говорится в обращении.

Реклама

Издание подчеркнуло, что правдивость каждой статьи была доказана.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал отнять «Пулитцера» у WP и NYT за материалы о сговоре с Россией.

We're proud of our Pulitzer-prize winning reporting on Russian meddling in the 2016 U.S. election. Every @nytimes article cited has proven accurate. https://t.co/NvG27oeuNv