Британцы кричат у парламента «Уходя — уходи» в поддержку Brexit

Тысячи британцев пришли к зданию парламента и стали кричать «Уходя - уходи» в поддержку Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что собравшиеся критикуют британское правительство, которое уже в третий раз отвергло соглашение по условиям выхода Британии из ЕС.

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Кроме того, британцы требуют выхода страны из Евросоюза, а также выступают против повторного референдума по Brexit.

Ранее сообщалось, что ЕС созывает экстренный саммит из-за ситуации вокруг Brexit.

Как отмечалось, дата выхода Лондона из состава Евросоюза была перенесена на 12 апреля.